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05:32, 15 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин заявил о росте темпов по взятию Курахово

Пушилин: темпы по взятию Курахово растут
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Темпы по взятию Курахово растут за последние дни, рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что бои идут непосредственно в самом населенном пункте. «Продвигаются улица за улицей», — сказал глава ДНР.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России взяли штурмом здание горсовета Курахово в ДНР. При этом Рогов подчеркнул, что бои в городе продолжаются. «Наши войска продвигаются в северо-западной части города, взяли штурмом здание городского совета и водрузили над ним триколор», — рассказал общественник.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что ВС России продолжают охватывать Курахово в ДНР с флангов. Уточнялось, что российские штурмовики продолжают продвижение в самом Курахово.

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