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18:06, 15 декабря 2024Россия

Раскрыто состояние спасенных с затонувшего танкера моряков

Губернатор Краснодарского края рассказал о состоянии моряков затонувшего танкера
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

У спасенных с затонувшего в Черном море танкера моряков сильное переохлаждение. О состоянии пострадавших в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, 11 членов экипажей потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров доставили в городскую больницу Анапы. Врачи оказывают им медицинскую помощь. Кондратьев отметил, что при необходимости пациентов перевезут в больницу Краснодара.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета.

Капитан «Волгонефть 212» Леонид В. пострадал сильнее всех — теряя сознание, россиянин серьезно ушиб позвоночник, а также, как и другие пострадавшие, получил обморожение.

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