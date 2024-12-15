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14:01, 15 декабря 2024Путешествия

Россиянка побывала в Италии и раскрыла секреты стиля местных мужчин

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Российская путешественница побывала в Италии и раскрыла секреты стиля местных мужчин. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Все, кто бывал в Италии, подтвердят: количество стильно одетых мужчин, выглядящих так, словно они сошли с обложки глянцевого журнала или киноэкрана, там просто зашкаливает», — выразила мнение автор.

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По ее словам, итальянцы любят красиво одеваться и покупают много нарядов: на работу, для встреч с друзьями, для летних каникул, на торжества и праздники и так далее.

Кроме того, мужчины в этой стране уделяют большое внимание аксессуарам. Например, они могут дополнить простой образ шарфом, браслетом, цепочкой или головным убором. «Итальянцы могут носить шляпы независимо от сезона, — добавила россиянка. — При этом моды на какой-то определенный фасон нет: плотность, ширина полей и цвета шляп могут быть самыми разнообразными в зависимости от образа».

Итальянцы отдают предпочтение качественной обуви, причем не кроссовкам и сандалиям, а классическим ботинкам и туфлям. Еще одна важная деталь их образа — солнечные очки. «Как правило, в арсенале у каждого итальянца их с десяток на разные случаи жизни», — заключила блогерша.

Ранее другая путешественница рассказала, как одеваются итальянские женщины. Она отметила, что пенсионерки в европейской стране тщательно следят за собой и предпочитают красивые вещи.

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