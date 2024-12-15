Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 15 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили четыре пусковых установки ЗРК Patriot в зоне СВО

МО РФ: в зоне спецоперации уничтожены РЛС и четыре пусковые установки Patriot
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что результат был достигнут оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Также в воскресенье стало известно, что российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Помимо этого в ночь на 15 декабря над российскими регионами было сбито 15 украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о тонущем судне с топливом возле Керчи

      Кадыров сообщил об атаках беспилотников в Чечне

      Президент Южной Кореи проигнорировал повестку прокуратуры и не пришел на допрос

      Восемь человек спасли с терпящих бедствие танкеров возле Керчи

      В Турции усомнились в выводе российских войск из Сирии

      Тонущий в Керченском проливе после удара волны танкер показали на видео

      Пранкеры атаковали посла Украины в США

      Названа предварительная причина крушения танкера в Керченском проливе

      Компания-судовладелец подтвердила ЧП с тонущим в Керченском проливе танкером

      Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу тонущего возле Керчи судна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше