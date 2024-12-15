Российские военные уничтожили четыре пусковых установки ЗРК Patriot в зоне СВО

МО РФ: в зоне спецоперации уничтожены РЛС и четыре пусковые установки Patriot

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot производства США, заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что результат был достигнут оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Также в воскресенье стало известно, что российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, а средства ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Помимо этого в ночь на 15 декабря над российскими регионами было сбито 15 украинских беспилотников.