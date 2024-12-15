В Минобороны отчитались об уничтожении 15 беспилотников за ночь над российскими регионами

МО РФ: в ночь на 15 декабря силы ПВО сбили 15 БПЛА над российскими регионами

В ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских беспилотников над российскими регионами, отчитались в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в ведомстве.

13 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, по одному над Курской и Белгородской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион днем 14 декабря атаковали 37 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 15 декабря житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области пострадал при атаке украинских беспилотников, он получил осколочные ранения. Об этом рассказал глава региона Алекандр Богомаз.

