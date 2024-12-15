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17:16, 15 декабря 2024Спорт

Сменившая гражданство российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана

Бывшая российская фигуристка Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Сменившая гражданство российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух программ 17-летняяя спортсменка набрала 175,70 балла. Отрыв от второго места составил более 40 баллов: серебряным призером стала Зере Сарбалина (132,61), бронзовым — София Фарафонова (127,95).

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае 2024 года. Она дебютировала за новую сборную двумя месяцами позднее.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

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