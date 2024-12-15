Сменившая гражданство российская фигуристка выиграла чемпионат Казахстана

Бывшая российская фигуристка Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана

Сменившая гражданство российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла чемпионат Казахстана. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По сумме двух программ 17-летняяя спортсменка набрала 175,70 балла. Отрыв от второго места составил более 40 баллов: серебряным призером стала Зере Сарбалина (132,61), бронзовым — София Фарафонова (127,95).

Федерация фигурного катания на коньках России разрешила Самоделкиной представлять Казахстан в мае 2024 года. Она дебютировала за новую сборную двумя месяцами позднее.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.