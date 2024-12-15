Советник рассказал о контактах Трампа с противниками США

Уолтц: Трамп будет поддерживать контакты с главами стран-противников США

Избранный президент США Дональд Трамп будет поддерживать контакты не только с государствами-союзниками, но и с традиционными противниками Вашингтона. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президент Трамп, как вы знаете, отвечает на все звонки. Он верит в поддержание отношений на уровне глав государств и с союзниками, и с противниками. Эти обсуждения продолжаются», — рассказал он.

Советник отметил, что Трамп и его команда поддерживают связь с действующей администрацией Джо Байдена. По его словам, будущая администрация «не во всем соглашается» с текущим президентом, но она также не позволит «никому из наших противников воспользоваться переходным периодом».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал Трампа возможным «Уинстоном Черчиллем нашего времени». По его словам, звание будет соответствовать избранному президенту США, если он добьется долгосрочного мира на Украине.