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17:35, 15 декабря 2024Мир

В Эстонии Дональда Трампа назвали возможным «Черчиллем нашего времени»

МИД Эстонии сравнил Трампа с Черчиллем и понадеялся на мир на Украине
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал Дональда Трампа возможным «Черчиллем нашего времени». Об этом в воскресенье, 15 декабря сообщает Ura.ru.

Глава эстонского МИД полагает, что это звание будет соответствовать избранному президенту США если он добьется долгосрочного мира на Украине. При этом Цахкна подчеркнул, что Трамп должен предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

Верит в Трампа и исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати. Он отметил, что новый глава Белого дома может принести мир на Ближнем Востоке и во всем мире.

12 декабря Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине.

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