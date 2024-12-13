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14:29, 13 декабря 2024Мир

Трампа назвали способным установить мир на Украине

Премьер Ливана Микати: Трамп стремится к установлению мира на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп показал, что стремится к миру во всем мире, в том числе, и на Украине. Такое мнение выразил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в интервью El País.

«В свой первый срок Трамп уже продемонстрировал, что стремится к установлению мира на Ближнем Востоке и во всем мире. Именно это, по его словам, он сделает на Украине и в Палестине», — отметил политик.

Также Микати назвал Трампа «прагматичным человеком», который «способен навязать» решение палестинского вопроса другим странам региона.

Ранее Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Кроме того, он раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.

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