Трампа назвали способным установить мир на Украине

Премьер Ливана Микати: Трамп стремится к установлению мира на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп показал, что стремится к миру во всем мире, в том числе, и на Украине. Такое мнение выразил исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в интервью El País.

«В свой первый срок Трамп уже продемонстрировал, что стремится к установлению мира на Ближнем Востоке и во всем мире. Именно это, по его словам, он сделает на Украине и в Палестине», — отметил политик.

Также Микати назвал Трампа «прагматичным человеком», который «способен навязать» решение палестинского вопроса другим странам региона.

Ранее Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Кроме того, он раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.