Раскрыты подробности о грузе поврежденных штормом в Керченском проливе танкеров

ТАСС: поврежденные штормом суда «Волгонефть» перевозили около 9 тыс. тонн мазута

Два нефтеналивных танкера «Волгонефть», поврежденных штормом в Керченском проливе, перевозили почти 9 тысяч тонн мазута. Об их грузе сообщили ТАСС в оперативных службах.

Собеседник агентства раскрыл, что на каждом из танкеров было около 4,3 тысячи тонн топлива.

Ранее доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу из-за разлива нефти после крушения суден в Черном море. По его словам,

сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива горючего. Тогда на пляжах полуострова появится нефтяная пленка, а экосистема получит урон.