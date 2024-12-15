Раскрыты подробности о грузе поврежденных штормом в Керченском проливе танкеров

Два нефтеналивных танкера «Волгонефть», поврежденных штормом в Керченском проливе, перевозили почти 9 тысяч тонн мазута. Об их грузе сообщили ТАСС в оперативных службах.
Собеседник агентства раскрыл, что на каждом из танкеров было около 4,3 тысячи тонн топлива.
Ранее доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Александр Лучак оценил экологическую угрозу из-за разлива нефти после крушения суден в Черном море. По его словам,
сильный ветер у побережья Крыма может увеличить зону распространения разлива горючего. Тогда на пляжах полуострова появится нефтяная пленка, а экосистема получит урон.