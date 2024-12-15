МИД Украины призвал конфисковать российские активы

Глава МИД Украины Сибига призвал начать конфисковывать российские активы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал перейти от замораживания российских активов к их конфискации. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению Сибиги, в случае замороженных активов России за рубежом нужно переходить к следующему этапу — их конфискации. «Нужно использовать не только прибыль, но и сами активы для поддержки обороны, устойчивости и восстановления Украины», — заметил глава МИД Украины.

Сибига подытожил, что «справедливо и законно заставить агрессора компенсировать ущерб и вред».

Ранее МИД России предупредил Запад о последствиях конфискации российских активов. По словам дипломатов, «воровство российских активов ударит по самим США и их сателлитам».

10 декабря Минфин США объявил о выделении Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах. «Эти средства, оплаченные за счет доходов от замороженных активов России, обеспечат Украине критически важную поддержку», — заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.