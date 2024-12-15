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15:15, 15 декабря 2024Спорт

Тарпищев заявил о рекорде по количеству выигранных турниров россиянами в 2024 году

Тарпищев: российские теннисисты выиграли рекордные 676 турниров в 2024 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил о том, что представители страны в 2024 году выиграли рекордное количество турниров на международной арене. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам функционера, россияне выиграли 676 турниров. В это число входят детские соревнования. «А еще и прибавится, год не кончился. Больше тысячи человек участвовали в турнирах! Оценю год положительно», — добавил Тарпищев.

Наиболее высокое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) среди россиян по итогам года занимает Даниил Медведев, который является пятой ракеткой мира. У российских женщин лучшей является Дарья Касаткина, она идет девятой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российские теннисисты допущены до международных турниров в нейтральном статусе. Представители страны с весны 2022 года не выступают в командных соревнованиях.

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