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16:36, 15 декабря 2024Мир

В Британии предрекли скорый отказ бойцов ВСУ подчиняться приказам командования

Меркурис предрек отказ украинских солдат подчиниться приказам командования
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

В скором времени бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестанут подчиняться приказам командования и Киева. Такой прогноз сделал британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре. Они будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и мы увидим дезорганизованный отход», — заметил специалист.

По его словам, украинская оборона вот-вот рухнет, причем наиболее сложным участком в зоне боевых действия остается территория вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск). Меркурис добавил, что там у ВСУ катастрофически не хватает людей.

В заключение аналитик предположил, что украинские войска вряд ли смогут организовать удачное наступление в ближайшее время, поскольку армия России значительно превосходит их по численности.

Ранее Меркурис выдвигал предположение о том, что российские войска продвигаются быстрее из-за истощения ВСУ. По его словам, чем слабее становятся группировки ВСУ, тем сильнее натиск российских бойцов на них.

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