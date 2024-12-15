В Грузии заявили об обнаружении 11 умерших иностранцев

На горнолыжном курорте в Грузии нашли тела 12 человек, 11 из которых иностранцы

Тела 12 скончавшихся работников индийского ресторана без следов насилия обнаружили в Грузии на популярном горнолыжном курорте Гудаури, расположенном в одноименном селе. Об этом сообщает МВД закавказской республики.

Как следует из заявления ведомства, умерших, 11 из которых оказались иностранцами, нашли в находящемся на втором этаже спальном помещении.

По предварительной информации, неподалеку находился генератор, который был включен накануне из-за отключения электричества в здании. Расследуется «причинение смерти по неосторожности».

В октябре, в Узбекистане, скончалась в отеле российская журналистка Инесса Паперная. Возможной причиной их с другом смерти называли газ, попавший в вентиляцию после чистки бассейна.