Мать погибшей в Узбекистане российской журналистки назвала возможную причину ее смерти

Мать журналистки Паперной Любовь: дочь могла отравиться газом

Мать российской журналистки Инессы Паперной, погибшей в Узбекистане, назвала возможную причину ее смерти. Ее слова приводит ТАСС.

Любовь Паперная заявила, что окончательная причина гибели ее дочери не названа. Предварительно, журналистка могла отравиться газом.

Мать Паперной также добавила, что последний раз она общалась с дочерью 19 октября — накануне ее смерти. Паперная добавила, что журналистка прилетела в Узбекистан отдыхать. «Первый раз летала в Узбекистан», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что тело Паперной и ее друга, также погибшего в гостинице в Узбекистане, отправят в Россию. Отмечалось, что это произойдет после завершения судебной экспертизы.

22 октября стало известно, что Паперная и ее друг были найдены мертвыми в отеле «Караман палас» в Ташкенте. Возможной причиной их гибели мог стать газ, попавший в вентиляцию после чистки бассейна. Отель опечатан, в нем проводится проверка.