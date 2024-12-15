В Иране захотели доработать законопроект о ношении хиджаба

Власти Ирана захотели доработать законопроект о ношении хиджаба

Власти Ирана захотели доработать законопроект, который предполагает ужесточение наказания для женщин, не носящих хиджаб. Об этом стало известно агентству EFE от депутата парламента страны Алирезу Салими.

После внесения изменений законодательный орган снова рассмотрит документ, который пока отклонил президент республики и глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Масуд Пезешкиан. Он предположил, что новые правила спровоцируют конфликты в обществе.

Текущая версия законопроекта предусматривает, что жительниц Ирана, не носящих платки, можно будет штрафовать или даже отправлять в тюрьму.

До этого сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении иранской певицы Парасты Ахмади за получасовой онлайн-концерт и исполнение песен без хиджаба.

Еще раньше подчеркивалось, что в иранской столице Тегеран начнет работу «психологическая клиника» для женщин, которые снимают хиджаб, несмотря на требующий от них закон о покрытии головы в общественных местах.