Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 15 декабря 2024Мир

В Лондоне из-за стрельбы погибла женщина

В Лондоне полиция ищет подозреваемого, застрелившего женщину и ранившего мужчин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Benedikt von Imhoff / dpa / Globallookpress.com

На северо-западе Лондона произошла стрельба. Об этом сообщает издание SkyNews.

По данным издания, в результате ЧП погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Полиция начала расследование, выясняются подробности. Местные силовики уже назвали случившееся шокирующим инцидентом, вызвавшим серьезное беспокойство в английской столице. Ведется розыск подозреваемого.

14 января 2023 года неизвестный расстрелял прихожан у церкви в Лондоне. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы. По предварительным данным, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Керченском проливе терпят бедствие два танкера. Их напополам разрубили волны. Что стало с экипажем?

      Желание США заморозить конфликт на Украине объяснили попыткой перераспределить силы

      Блинкен провел переговоры с новыми властями Сирии

      Патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал им поделиться

      Один моряк погиб в результате крушения танкеров в Керченском проливе

      Группа украинских военных воспользовалась российской листовкой для сдачи в плен

      Очевидец рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

      Крушение танкеров в Черном море объяснили сезонными штормами

      Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

      Глава Службы внешней разведки России дал комментарий о кандидате Трампа на пост главы ЦРУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше