В Лондоне из-за стрельбы погибла женщина

В Лондоне полиция ищет подозреваемого, застрелившего женщину и ранившего мужчин

На северо-западе Лондона произошла стрельба. Об этом сообщает издание SkyNews.

По данным издания, в результате ЧП погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Полиция начала расследование, выясняются подробности. Местные силовики уже назвали случившееся шокирующим инцидентом, вызвавшим серьезное беспокойство в английской столице. Ведется розыск подозреваемого.

14 января 2023 года неизвестный расстрелял прихожан у церкви в Лондоне. Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы. По предварительным данным, выстрелы были произведены из движущегося автомобиля, который скрылся с места происшествия.