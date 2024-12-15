МИД РФ объяснил критику немецкого посла участием ФРГ в организации госпереворота

В МИД России назвали ложью публикацию принадлежащей властям ФРГ Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом), в которой говорится, что официальный представитель ведомства Мария Захарова якобы подвергла критике посла ФРГ Александера Ламбсдорфа за его «призывы к миру на Украине». Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале министерства.

Российский дипломат ранее напомнила, что такие слова Ламбсдорфу следовало бы обращать к собственному правительству. Уточняется, что комментарий был связан вовсе не с «призывами к миру», а с участием Берлина в организации госпереворота 2014 года и его поставками Киеву летальных вооружений, а также c отказом главы Украины от рождественского перемирия.

Также Захарова обращала внимание, что адресовать просьбы послу стоило бы «руководству ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Владимиру Зеленскому».

«Достаточно просто сравнить тезисы, озвученные Марией Захаровой, и фальшивку "Дойче Велле", чтобы понять, что такое эталонный немецкий фейк», — объяснили в МИД, назвав публикацию попыткой свалить «с больной головы на здоровую».