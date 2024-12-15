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10:52, 15 декабря 2024Россия

В России четырехлетний ребенок оказался в реанимации из-за препарата от шизофрении

РЕН ТВ: в Петербурге ребенок оказался в реанимации из-за препарата от шизофрении
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок оказался в реанимации из-за препарата от шизофрении. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, он находился в квартире без присмотра взрослых. Малыш нашел антипсихотическое средство и принял его.

Мальчика экстренно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, разузнал РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что в Петербурге оставленная с няней двухлетняя девочка попала в реанимационное отделение.

Подчеркивалось, что малышка живет в неполной семье, ее 35-летнего отца в момент происшествия не было дома.

Еще раньше в Ленинградской области первоклассник оказался в больнице после отдыха в детском лагере «Алые паруса».

ЖЗЛ
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