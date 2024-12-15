В России объяснили отказ Зеленского общаться с Орбаном

Депутат Чепа связал отказ Зеленского от общения с Орбаном с его позицией

Отказ президента Украины Владимира Зеленского общаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном связан с позицией западного политика по российско-украинскому конфликту, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Зеленский был и остается зависимой марионеткой. Орбан — один из немногих европейских политиков, которые высказывали свою откровенную позицию, и он имеет свою, отличную от многих стран особую позицию по данному конфликту. Орбан встречался и с [президентом США Дональдом] Трампом, и с [председателем КНР] Си Цзиньпином, и приезжал в Москву. Все, что Зеленский сегодня высказывает, нельзя считать откровенными и серьезными предложениями», — объяснил депутат.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, Виктор Орбан запрашивал у Киева разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но тот отказался.

По его словам, это произошло 11 декабря, когда венгерский политик созванивался с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали возможность рождественского перемирия и обмена пленными между Москвой и Киевом. После этого премьер-министр хотел позвонить президенту Украины, но получил отказ.