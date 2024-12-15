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16:59, 15 декабря 2024Мир

В Словакии назвали возможный сценарий для Украины

Пеллегрини заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал возможный сценарий для Украины. Он предположил в эфире STVR , что властям в Киеве придется пойти на территориальные уступки, передает РИА Новости.

Политик отметил, что никто из нормально размышляющих в Европе не верит, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины.

Словацкий лидер призвал участников конфликта как можно быстрее сесть за стол переговоров.

До этого бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон допустил, что из-за Запада Киев окажется в невыгодном положении после прекращения огня.

Он уверен, что в действительности главы западных стран не сильно беспокоятся о жизнях мирного населения Украины.

Еще раньше на Западе увидели изменения в риторике украинского президента Владимира Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах в США.

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