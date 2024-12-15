В Турции заявили о нежелании тратить десятки лет на кипрскую проблему

Anadolu: Турция не желает тратить еще 60 лет на решение кипрской проблемы

На Кипре должны признать факт существования двух народов и государств. Об этом сообщил глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, его слова приводит агентство Anadolu.

«Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить [на эту проблему] еще 60 лет», — подчеркнул он.

Алтун добавил, что Греции следует уважать турецкое меньшинство и предоставить ему те же права, которыми «пользуется греческое меньшинство в Турции». По его словам, греческие турки хотят «официального признания своих избранных религиозных лидеров и свободы выражения этнической идентичности».

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на острове и попыткой его присоединения к Греции.

Ранее в Греции заявили, что Турция пытается возродить Османскую империю. Утверждается, что стали появляться карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие.