В ВСУ заявили о полной потере контроля над районом высоток в Курахово

«Страна.ua»: ВСУ теперь контролирует в Курахово только промзону ТЭС

Российские военные полностью заняли район высоток в Курахово, а украинские силы контролируют теперь только промзону Кураховской ТЭС. Об этом со ссылкой на бойца ВСУ с позывным «Мучной» пишет «Страна.ua».

Военный, слова которого приводит издание, также отмечает, что российские силы вошли в Зеленовку, расположенную к юго-западу от Курахово и в трех километрах от трассы в сторону Запорожья. «Если россияне закрепятся в Зеленовке, "то Кураховский котел будет скоро"», — цитируют его оценку журналисты.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов говорил о том, что в южнее Курахово в «огневой мешок» попали 700 представителей ВСУ, включая спецназовцев. О том, что российские Вооруженные силы взяли под контроль большинство высотных зданий в Курахово он сообщил на прошлой неделе.

Накануне стало известно, что над зданием городского совета Курахово водрузили российский триколор.

