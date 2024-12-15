Блогер Подоляка: ВС РФ расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол

Вооруженные силы (ВС) России расширили плацдарм на западном берегу реки Оскол. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Речь идет о территории в районе поселка Двуречная, расположенного севернее города Купянска. Отмечается, что она значительно увеличилась за последние дни. «Он [плацдарм] из тактического постепенно превращается в оперативно-тактический», — заявил автор поста.

По словам блогера, к настоящему моменту российские военные смогли закрепиться на местных высотах. «Еще идет продвижение в Двуречной. Здесь мы зашли с юга и вдоль реки дошли почти до центра села», — добавил он.

Ранее 15 декабря сообщалось, что российские военные подняли российских флаги в селах Успеновка и Анновка южнее Курахово.