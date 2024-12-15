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19:55, 15 декабря 2024Бывший СССР

Захарова словами «бес попутал» объяснила съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова раскритиковала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Дмитрий Воронин

Фото: Alexandr Altukhov / Russian Look / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала съемки кулинарного телешоу в трапезной Киево-Печерской лавры, состоявшиеся в дни Рождественского поста. «Ответ очевидный: бес попутал», — написала она в своем Telegram-канале, говоря о причинах произошедшего.

Такое объяснение Захарова сопроводила напоминанием о том, что «христианские ценности на Украине давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом», а «трансляция изготовления "украинских сакральных блюд" на фоне распятого Христа» является лучшей иллюстрацией происходящего.

В то же время представитель российского ведомства отметила как позитивный момент то, что несмотря на все это и на Украине «многие с ужасом и отторжением восприняли кулинарное шоу внутри святыни».

Ранее в воскресенье стало известно, что шеф-повар Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в трапезной Киево-Печерской лавры и опубликовал кадры, на которых он позирует у накрытого белой скатертью стола. О возмущении из-за съемок заявили в Союзе православных журналистов. Также с критикой выступили и представители духовенства.

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