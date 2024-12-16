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09:49, 16 декабря 2024Ценности

51-летняя топ-модель показала фигуру без нижнего белья в фотосессии для журнала

Мария Винар

Фото: @evaherzigova

Чешская топ-модель и актриса Ева Герцигова показала фигуру в откровенном виде во время фотосессии для французской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице пиар-агентства ZZO в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 51-летняя манекенщица предстала без нижнего белья. Она позировала в одних капроновых колготках, повернувшись боком к фотографам Софии Санчес и Мауро Монджелло. При этом звезда собрала волосы в косу и примерила массивные золотые серьги.

Фото: @evaherzigova

Кроме того, за время съемки знаменитость примерила брюки с низкой посадкой и майку, которую она приподняла с целью продемонстрировать обнаженный пресс.

В июне сообщалось, что Ева Герцигова попала на обложку испанской версии журнала Harper's Bazaar в оголяющем грудь наряде.

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