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20:20, 16 декабря 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: @a030aa

Телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук похвасталась фигурой на снимках с отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя экс-жена актера Федора Бондарчука поделилась фото, на которых продемонстрировала подтянутое тело в различных купальниках. Так, на первом снимке знаменитость предстала в бикини золотистого цвета. На другом телезвезда примерила розовый раздельный купальник, оформленный тонкими завязками на животе. На последних кадрах она запечатлена в бикини с пестрым принтом.

«Любовь с первого взгляда», — подписала знаменитость пост.

В ноябре Бондарчук раскрыла правду о пластических операциях. Тогда телеведущая рассказала, что в 10-11 лет с разрешения родителей прибегла к коррекции ушей с целью избавиться от лопоухости.

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