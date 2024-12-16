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17:48, 16 декабря 2024Из жизни

70-летняя женщина вырвала пациентке зубы на кухне и потребовала 202 тысячи рублей

В США пожилая женщина получила 202 тысячи рублей за вырванные на кухне зубы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

На острове Лонг-Айленд, США, арестовали 70-летнюю женщину, которая притворилась стоматологом и вырвала зубы обманутой пациентки на собственной кухне. Об этом сообщает New York Post.

Глэдис Серрано организовала импровизированный стоматологический кабинет в своем доме, не имея никакой врачебной лицензии. Неназванная жертва обратилась к пожилой женщине, чтобы ей удалили один зуб. Серрано принимала ее на кухне за занавеской у раковины. Тогда она заявила, что состояние пациентки гораздо хуже, и вырвала ей пять зубов.

После операции во рту женщины было много крови. Чтобы ее убрать, фальшивый стоматолог дала пациентке лишь кусочки бумажного полотенца и сказала прополоскать рот соленой водой. После Серрано подчеркнула, что пациентке нужен зубной мост. Для его установления она приходила к пожилой женщине регулярно в течение пяти месяцев, но так ничего и не получила. При этом за эти «приемы» она заплатила Серрано 1950 долларов (202,5 тысячи рублей).

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Когда незаконная деятельность женщины раскрылась, к ней пришли с обыском следователи. В квартире Серрано они нашли множество стоматологических инструментов и препаратов. Если ее признают виновной, то она может провести за решеткой до четырех лет. Судебное заседание по делу Серрано пройдет в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что молодая девушка из Нью-Йорка, США, легла на операцию по удалению лишнего эндометрия и очнулась после операции без здорового аппендикса. Врачи объяснили пациентке, что удалили придаток органа в качестве перестраховки.

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