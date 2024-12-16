Арест экс-губернатора Рязанской области обжаловали

Арест экс-главы Рязанской области Любимова по делу о взятке обжаловали

В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-губернатора Рязанской области, экс-сенатора от этого региона Николая Любимова. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере (250 миллионов рублей) за «общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

Любимов сложил с себя полномочия сенатора от Рязанской области, как только стал фигурантом дела. По данным следствия, он получал незаконное вознаграждение в период с сентября 2017 года по май 2022 года, когда занимал должность губернатора. Взятки передавались ему в виде денег и имущества за общее покровительство.