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14:41, 16 декабря 2024Экономика

Водителям раскрыли способы отогреть автомобиль в холод

Эксперт Колодочкин: для обогрева поддона картера используют встроенные тэны
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Чаще всего российские водители спасаются от холода, прогревая поддон картера. Как прогреть автомобиль зимой, рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Для обогрева поддона картера, как правило, используют внешние обогреватели или встроенные тэны. Также в продаже имеются упрошенные варианты в виде пластины на 220 вольт, которая наклеивается снаружи картера. Однако через бортовую сеть такую пластину толком не нагреть, а аккумулятор в машине быстро высадится.

Избежать обледенения дворников можно. заменив обычные щетки на обогреваемые. Правда, мнение автовладельцев насчет их полезности разнятся. Вдобавок подключение таких стеклоочистителей к бортовой сети требует некоторых усилий. При покупке стоит учитывать, что данная модель дворников не спасает от ледяных дождей.

Есть и еще один способ спасти машину от промерзания — выносные форсунки на поводках стеклоочистителей. С их помощью изопропиловая омывающая жидкость перестает быть вязкой, и струя вновь дотягивается до низа дворников. Использовать летнюю «омывайку» и тем более воду нельзя — они мгновенно замерзнут на холоде.

Ранее автолюбителям дали советы по очистке машины от наледи. Отколоть ледяную корку без повреждений лакокрасочного покрытия можно, если заранее прогреть салон. С силой отдирать примерзшие щетки ни в коем случае нельзя.

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