Банки начали урезать лимиты по кредитным картам

В России банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам

В ноябре и декабре российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают «Известия».

Утверждается, что банки сокращают лимиты не только в два раза, но и в девять, а иногда и в 20 раз. Данная мера коснулась в основном клиентов, имеющих высокую нагрузку по долгу или просроченные платежи.

По словам опрошенных газетой экспертов, кредитные организации ограничивают лимиты тем, кто направляет большую часть дохода на обслуживание имеющихся долгов. Подчеркивается, что банкам проще урезать размер средств, которые могут получить клиенты, чем сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов.

Ранее стало известно, что российские банки в октябре 2024 года практически перестали повышать лимиты по кредитным картам. Оказалось, что из 47,1 миллиона обладателей кредиток меньше трех процентов смогли добиться от своего банка повышения лимита.