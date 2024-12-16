Бастрыкин затребовал доклад по делу о заражении чесоткой в Бурятии

Глава СК затребовал доклад по делу о массовом заражении чесоткой в Бурятии

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о массовом заражении чесоткой в Бурятии. Об этом в Telegram-канале сообщает информационный центр ведомства.

«Председатель СК Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — указано в сообщении.

Заражение чесоткой произошло у 48 постояльцев интерната в селе Читкан в Бурятии. Болезнь распространилась из-за несоблюдения требований об изоляции лиц с признаками заболевания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что главе СК представят доклад об инциденте в школе в Улан-Удэ, где избили одного из учеников. В учебном заведении произошла драка, в ходе которой ученик получил удар по голове и потерял сознание.