Белоусов: ВСУ вынуждены перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за наступления армии России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вынуждены перейти к обороне, а также задействовать оставшиеся резервы. Об этом на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Андрей Белоусов, пишет министерство в Telegram-канале.

«В настоящее время среднесуточное продвижение войск значительно ускорилось и составляет порядка тридцати квадратных километров», — отчитался министр.

По его данным, укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае составляет не более 45-50 процентов. Продвижение России, как подчеркнул Белоусов, удалось обеспечить благодаря офицерам и солдатам Объединенной группировки войск, а также их командующим и органам военного управления.

Путин на коллегии Минобороны ранее заявлял, что в 2024 году российские войска взяли под контроль в зоне СВО 189 населенных пунктов. Белоусов же, в свою очередь, уточнял, что под контроль России перешло почти 4,5 тысячи квадратных километров территорий.