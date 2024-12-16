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02:15, 16 декабря 2024Россия

Большинство родителей поддержало запрет квадроберов в России

Три четверти родителей поддержали запрет квадроберов в России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Подавляющее большинство родителей, чьи дети учатся в российских школах, поддержало запрет квадроберства в стране. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Актион Образование».

Почти все опрошенные родители заявили, что они знают, кто такие квадроберы (96,4 процента). Из них большинство (71,1 процента) относится к ним негативно, 25,3 процента относятся нейтрально и всего 3,6 процента — положительно.

Отмечается, что родители не одобряют подобное увлечение, так как они видят в нем «неадекватное поведение», «расчеловечивание» и «агрессивность». Большинство родителей также высказались за запрет квадроберства в России (78,3 процента).

Ранее продажи товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4,8 тысячи процентов. «Прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрел более массовый характер», — пояснили в компании.

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