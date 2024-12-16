Британскую почту разрешили купить чешскому миллиардеру

Власти Британии одобрили сделку по продаже Royal Mail миллиардеру Кржетинскому

Британская королевская почта Royal Mail будет продана чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, которое одобрило сделку.

Министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс уже получил от претендента на покупку Royal Mail Кржетинского юридически обязывающие обязательства, которые призваны обеспечить долгосрочное и устойчивое будущее Royal Mail.

В частности, правительство договорилось, что штаб-квартиру Королевской почты нельзя (за очень редким исключением) перемещать за границу и что Королевская почта не может менять место уплаты налогов без одобрения правительства Великобритании. В свою очередь, покупатель пообещал соблюдать все новые соглашения, заключенные с почтовыми профсоюзами.

Ранее сообщалось, что условия сделки с чешским миллиардером предполагают, что за каждую акцию будет выплачено до 3,7 фунта стерлингов. В конце мая 2024 года общая стоимость сделки оценивалась в 3,568 миллиарда фунтов стерлингов (или 4,55 миллиарда долларов).