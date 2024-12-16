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14:47, 16 декабря 2024Экономика

Британскую почту разрешили купить чешскому миллиардеру

Власти Британии одобрили сделку по продаже Royal Mail миллиардеру Кржетинскому
Кирилл Луцюк

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Британская королевская почта Royal Mail будет продана чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, которое одобрило сделку.

Министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс уже получил от претендента на покупку Royal Mail Кржетинского юридически обязывающие обязательства, которые призваны обеспечить долгосрочное и устойчивое будущее Royal Mail.

В частности, правительство договорилось, что штаб-квартиру Королевской почты нельзя (за очень редким исключением) перемещать за границу и что Королевская почта не может менять место уплаты налогов без одобрения правительства Великобритании. В свою очередь, покупатель пообещал соблюдать все новые соглашения, заключенные с почтовыми профсоюзами.

Ранее сообщалось, что условия сделки с чешским миллиардером предполагают, что за каждую акцию будет выплачено до 3,7 фунта стерлингов. В конце мая 2024 года общая стоимость сделки оценивалась в 3,568 миллиарда фунтов стерлингов (или 4,55 миллиарда долларов).

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