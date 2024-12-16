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04:01, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка проснулась и обнаружила неприятный сюрприз от своего питомца

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользовательница Reddit с ником Top_Pepper6575 рассказала на портале, как обнаружила неприятный сюрприз от своего питомца после пробуждения. Комментаторы признались, что их удивила реакция близких людей девушки на произошедшее.

Автор поста рассказала, что собака уснула на ее телефоне. После того, как сама девушка проснулась, она обнаружила, что с ее телефона случайно были отправлены сообщения с призывом о помощи всем экстренным контактам, а также совершен звонок в службу спасения.

Комментаторы обратили внимание на то, что три человека, которым пришли сообщения от девушки, либо не отреагировали на них, либо ответили спустя четыре часа. «Хорошо, что тебе действительно не понадобилась помощь», «Мне очень нравятся их сообщения, а один из них даже не потрудился ответить», «Могло быть и хуже. Однажды моя собака как-то позвонила моему бывшему, с которым мы не общались восемь лет», «Экстренная ситуация: собачья миска пуста», — отреагировали они.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit, что случайно отправила преподавателю сообщение о личных переживаниях и получила неожиданный ответ. Пользователи сочли, что в ошибке девушки не было ничего страшного.

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