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13:40, 16 декабря 2024Экономика

Дом певицы Славы затопило фекалиями

Певица Слава пожаловалась, что ее дом затопило канализацией
Полина Кислицына (Редактор)
Слава

Слава. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) пожаловалась, что ее дом в элитном подмосковном поселке Никольская Слобода затопило фекалиями. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка рассказала, что в ее доме прорвало канализационную трубу. «Все это было затоплено, через ту дырку хлестала вода. Очень вкусненько она пахла, потому что это канализация», — отметила звезда. Сточными водами залило стены, и в результате одна из них треснула. Помимо этого, от затопления пострадал ковер, и Слава была вынуждена отрезать испорченный кусок.

Певица добавила, что после случившегося ей понадобится делать ремонт. Лопнувшая труба, добавила она, доставила хлопот всем ее соседям по поселку.

Ранее эксперт по недвижимости раскрыла стоимость ремонта в Барби-хаусе певицы Клавы Коки с розовыми стенами, большим количеством ярких предметов декора и большим гардеробом с рифлеными прозрачными дверцами и подсветкой прямо внутри шкафа. По словам Марии Толченовой, обустройство интерьера могло обойтись певице более чем в 40 миллионов рублей.

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