Дом певицы Славы затопило фекалиями

Певица Слава пожаловалась, что ее дом затопило канализацией

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) пожаловалась, что ее дом в элитном подмосковном поселке Никольская Слобода затопило фекалиями. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка рассказала, что в ее доме прорвало канализационную трубу. «Все это было затоплено, через ту дырку хлестала вода. Очень вкусненько она пахла, потому что это канализация», — отметила звезда. Сточными водами залило стены, и в результате одна из них треснула. Помимо этого, от затопления пострадал ковер, и Слава была вынуждена отрезать испорченный кусок.

Певица добавила, что после случившегося ей понадобится делать ремонт. Лопнувшая труба, добавила она, доставила хлопот всем ее соседям по поселку.

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