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16:00, 16 декабря 2024Бывший СССР

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии

Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, запретив 26 лицам въезд в страны ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейский союз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии. Об этом сказано в заявлении Евросоюза.

Под ограничения попали 26 физических лиц и два юрлица. Введение санкций объясняется ситуацией в республике. Уточняется, что всего ограничительные меры ЕС против Минска применяются к 287 физическим и 39 юридическим лицам.

Как отмечается, речь идет о заморозке активов и запрете на предоставление доступа к средствам. Кроме того, физлица не могут въезжать в страны-участницы ЕС.

Ранее польская радиостанция Polskie Radio сообщала, что Евросоюз согласует первые санкции против России за «гибридные действия». Ограничения введут в отношении 16 лиц из РФ, Грузии и Молдавии. 16 декабря ЕС принял 15-й пакет санкций, включив в него 54 физических и 30 юридических лица из РФ, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые Брюссель называет российским «теневым флотом».

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