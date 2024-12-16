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09:54, 16 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двух мигрантов за незаконное изготовление оружия на Ямале

ФСБ: мигранту грозит до 8 лет колонии за незаконное изготовление оружия на Ямале
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали двух граждан одной из стран Средней Азии за незаконное изготовление оружия в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, мигранты прибыли в Ноябрьск для работы на стройке в августе текущего года. Во время обысков по их месту жительства были обнаружены 27 сим-карт различных операторов связи, по три банковских карты и телефона, ноутбук, взрывчатка, а также составные части боеприпасов к нарезному оружию, лазерный пристрел и предметы для изменения внешности.

Против одного из них возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ — ему грозит наказание вплоть до восьми лет колонии. Сейчас он находится под стражей.

В отношении второго задержанного суд избрал административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы РФ.

Ранее в ФСБ сообщили о срыве более 130 воздушных атак Вооруженных сил Украины на территории Донецкой народной республики за прошедшую неделю.

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