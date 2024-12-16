Футболист «Локомотива» выложил фото с убитыми зайцами

Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с ружьем и 11 убитыми зайцами

Футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев выложил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фото с убитыми зайцами.

На снимке Воробьев позирует с ружьем в руке и показывает большой палец вверх, перед ним лежат 11 тушек. После негативных комментариев подписчиков нападающий удалил фото со страницы.

Воробьев выступает за железнодорожников с июля 2024-го. В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. 19-й тур чемпионата России пройдет после зимней паузы, в марте 2025-го.