Глава Минобороны Украины отреагировал на скандал с издевательствами над бойцами ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров отреагировал на издевательства над бойцами ВСУ

Глава Министерства обороны Украины отреагировал на скандал с издевательствами над бойцами Вооруженных сил республики (ВСУ). Его слова публикует оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими — это неприемлемо», — заявил Умеров.

По его словам, Главная инспекция Минобороны по его приказу проводит проверку относительно издевательств над военнослужащими.

Министр добавил, что скоро представит законопроект о военном омбудсмене, который бы занимался защитой прав военнослужащих, а все виновные в скандале должны понести наказание.

Ранее солдат, служивший в 211-й понтонно-мостовой бригаде, рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту. Украинские СМИ сообщили, что в указанной бригаде командир взвода первого батальона Владислав Пастух вымогал у военных деньги за то, чтобы не докладывать об их нарушениях.