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15:47, 16 декабря 2024Россия

В Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на мотороллер с мирным жителем

Глава района в Курской области сообщил о смерти мирного жителя на трассе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Беловского района в Курской области Николай Волобуев сообщил о смерти мирного жителя на трассе в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на его мотороллер. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Волобуева, россиянин проезжал по автомобильной дороге ОбояньСуджа на мотороллере «Муравей». По транспортному средству пришелся удар украинского дрона, спасти водителя не удалось.

«Еще раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге Обоянь — Суджа, на участке дороги от поселка Коммунар до села Белица. Данная дорога находится под обстрелами дронов», — написал чиновник.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.

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