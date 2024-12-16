В Курской области сообщили об атаке дрона ВСУ на мотороллер с мирным жителем

Глава района в Курской области сообщил о смерти мирного жителя на трассе

Глава Беловского района в Курской области Николай Волобуев сообщил о смерти мирного жителя на трассе в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на его мотороллер. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Волобуева, россиянин проезжал по автомобильной дороге Обоянь — Суджа на мотороллере «Муравей». По транспортному средству пришелся удар украинского дрона, спасти водителя не удалось.

«Еще раз напоминаю об опасности проезда на транспорте по автомобильной дороге Обоянь — Суджа, на участке дороги от поселка Коммунар до села Белица. Данная дорога находится под обстрелами дронов», — написал чиновник.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.