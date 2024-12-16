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11:30, 16 декабря 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о новой горячей точке в «теневой войне» с Западом

Депутат Чепа: НАТО может накачивать оружием Прибалтику и создавать угрозу для РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

НАТО может накачивать оружием Прибалтику и тем самым создавать угрозу для России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения о новой горячей точке в «теневой войне» с Россией в прибалтийских странах.

«Сегодня западные специалисты понимают, что в ближайшее время конфликт на Украине завершится. И они, возможно, ищут другие причины для нарастания конфликта России и НАТО. НАТО может напичкивать оружием прибалтийские страны и тем самым создавать угрозу для нашей страны», — отреагировал Чепа.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Прибалтика является новой горячей точкой, где происходит столкновение интересов России и НАТО. По словам неназванных западных чиновников, после начала украинского конфликта российские корабли в Балтийском море якобы стали прибегать к предупредительным выстрелам по кораблям альянса. Кроме того, источники издания обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в регионе, а также в «опасных маневрах» с использованием истребителей.

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