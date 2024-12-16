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09:30, 16 декабря 2024Россия

Губернатор сообщил о продолжающейся атаке на российский регион со стороны Украины

Богомаз: над Брянской областью сбили еще один дрон ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над территорией Брянской области сбили еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). О продолжающейся атаке на российский регион сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, очередную атаку со стороны Украины совершили с помощью беспилотника самолетного типа. Его обнаружили и уничтожили российские силы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Богомаза, никто не пострадал, разрушений на территории приграничного региона также не зафиксировали.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

Утром в понедельник, 16 декабря, Вооруженные силы Украины уже предпринимали попытку атаковать Брянскую область. Ранее над территорией региона сбили три дрона.

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