Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 16 декабря 2024Россия

Украинский беспилотник совершил атаку на российский регион

В Брянской области сбили украинский беспилотник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Брянской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным Богомаза, атаку на приграничный регион совершили с помощью беспилотника самолетного типа. Его обнаружили и уничтожили российские силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

Утром в понедельник, 16 декабря, Вооруженные силы Украины уже предпринимали попытку атаковать Брянскую область. Ранее над территорией региона сбили два дрона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

      В Грузии сделали заявление об ответных санкциях против Литвы и Эстонии

      В Киргизии назвали причину отставки премьера

      Капризов вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

      Стало известно имя преемника премьер-министра Киргизии

      Стюардесса из России сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Известная 61-летняя актриса обнажила грудь во время съемки для глянца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше