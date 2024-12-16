Украинский беспилотник совершил атаку на российский регион

В Брянской области сбили украинский беспилотник

В Брянской области сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По данным Богомаза, атаку на приграничный регион совершили с помощью беспилотника самолетного типа. Его обнаружили и уничтожили российские силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

Утром в понедельник, 16 декабря, Вооруженные силы Украины уже предпринимали попытку атаковать Брянскую область. Ранее над территорией региона сбили два дрона.