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16:06, 16 декабря 2024Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума

Индекс Мосбиржи упал ниже 2425 пунктов впервые с марта 2023 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Роман Галкин / РИА Новости

В ходе торгов в понедельник, 16 декабря, индекс Мосбиржи впервые с конца марта 2023 года упал ниже 2425 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме он доходил до 2424,87 пункта. С начала дня индекс потерял почти 50 пунктов. В начале года показатель находился в районе 3000 пунктов, в мае он превышал 3500 пунктов.

Падение фондового рынка происходит на фоне сложившегося у аналитиков консенсуса по поводу очередного повышения ключевой ставки Центробанка по итогам заседания 20 декабря.

При этом большинство экспертов ожидают, что регулятор добавит два процентных пункта, доведя ставку до 23 процентов годовых, но некоторые уверены, что решения окажется гораздо более жестким — 25 процентов.

Поводом для такого мнения остается рекордный рост инфляции, который наблюдался в ноябре, а затем усилился в декабре, а также отсутствие признаков торможения экономики.

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