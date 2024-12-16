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07:03, 16 декабря 2024Ценности

Кэти Перри снялась в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katyperry

Американская певица Кэти Перри снялась в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летия поп-исполнительница разместила снимки, на которых предстала в платье, состоящем из черного полупрозрачного кружева и бордового искусственного меха. При этом звезда отказалась от бюстгальтера и обуви. Вдобавок она распусила завитые в локоны волосы и нанесла яркий мейкап.

В октябре Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика». На вечеринке в честь своего 40-летия певица подготовила гостям необычные подарки. Так, она раздала присутствующим на ее мероприятии пакеты, в которых находились пустые шприцы с надписью «OzempiKP».

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