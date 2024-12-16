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06:31, 16 декабря 2024Наука и техника

Кольца Дайсона вокруг пульсаров оказались обнаружимы

arXiv: показана потенциальная обнаружимость колец Дайсона вокруг пульсаров
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Arnero / Wikimedia

Ученые Мичиганского технологического университета показали, что мегаструктуры, известные как кольца Дайсона и существующие вокруг пульсаров, потенциально обнаружимы. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Кольца Дайсона представляют собой гипотетические мегаструктуры, создаваемые высокоразвитыми цивилизациями для поглощения энергии звезды. Эти конструкции отличаются от сфер Дайсона своей относительной простотой и меньшими ресурсными затратами. Их основная функция заключается в сборе и перераспределении колоссальных объемов энергии, что делает их важным объектом для изучения в контексте астрономии и поисков внеземных цивилизаций.

Ученые предложили анализировать кривые блеска пульсаров, чтобы определить, имеются ли в них аномалии, связанные с наличием кольцевых структур. Главная идея метода заключается в том, что импульсный луч пульсара, освещая кольцо, создает уникальные оптические эффекты. В частности, это может проявляться в виде нескольких изображений одного и того же пятна на кольце, что становится заметным при детальном изучении динамики светимости.

Результаты исследования показывают, что кольцо вокруг пульсара способно поглощать энергию в объеме, значительно превышающем энергию, доступную кольцам вокруг обычных звезд. Например, такие структуры могут собирать до 10 тысяч триллионов тераватт энергии благодаря взаимодействию с пульсирующим излучением звезды. Это делает пульсары особенно перспективными объектами для поиска подобных мегаструктур.

Ученые также отметили, что предполагаемые аномалии в кривых блеска могут быть связаны с эффектами, возникающими из-за движения луча пульсара, перемещающегося по кругу со сверхсветовой скоростью (в данном случае теорий относительности не нарушается, поскольку нет перемещения массы или информации). Такие эффекты похожи на освещение пылевых колец, но в данном случае это будет более четкое и сложное распределение света, характерное для искусственных объектов. Исследование открывает возможности для более глубокого изучения подобных сигналов.

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