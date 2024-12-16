Комиссия Госдумы по этике отреагировала на слова депутата о работе «рожалки»

Комиссия ГД по этике не увидела негатива в словах депутата о работе «рожалки»

Комиссия Госдумы по этике отреагировала на запрос депутата Ксении Горячевой по поводу слов ее коллеги Александра Ильтякова о необходимости рожать до тех пор, пока «рожалка» работает. Об этом Горячева сообщила в Telegram.

В официальном ответе главы комиссии Валентины Терешковой говорится, что депутаты не увидели в заявлении Ильтякова негатива. «Высказывания (...) Ильтякова (...) не несут в себе оскорбительного или негативного подтекста, а являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке», — сообщила Терешкова.

При этом она отметила, что для выяснения этого факта комиссия обращалась к самому Ильтякову.

В свою очередь, написавшая обращение Горячева добавила, что не согласна с выводами комиссии, и призвала россиян активнее участвовать в выборах, так как присутствие или отсутствие в Госдуме подобных Ильтякову зависит от избирателей. «Я надеюсь, что такие эпизоды не будут забыты, а общественное возмущение отразится на результатах будущего голосования», — написала она.

Известно, что после высказываний Ильтякова о «рожалке» общественница Екатерина Герлах написала запрос в прокуратуру. Она попросила проверить слова парламентария на предмет возбуждения ненависти и вражды.