В Индии леопард-людоед растерзал двухлетнего ребенка, который играл у дома

В Индии леопард-людоед набросился на игравшего во дворе ребенка и растерзал его. Об этом сообщает Daily Mirror.

Трагическое происшествие случилось 6 декабря в деревне Шархама союзной территории Джамму и Кашмир. Двухлетний Хаснаин Нисар играл один в саду своего дома, когда рядом появилась дикая кошка. Леопард напал на мальчика и нанес ему тяжелейшие травмы.

Местные жители обнаружили еще живого ребенка «в луже крови» и сразу же отвезли его в больницу. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако не смогли его спасти. Хаснаин был единственным ребенком в семье.

Как пишет Daily Mirror, в этом районе Джамму и Кашмира за последние месяцы произошло по меньшей мере шесть нападений диких животных на людей. Местные жители неоднократно выражали недовольство действиями властей, которые, по их мнению, не принимают необходимых мер для защиты населения.

Депутат законодательного собрания региона выразил соболезнования семье Нисар и потребовал от департамента лесного хозяйства заняться отловом хищников, которые подходят близко к жилью.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш поймали леопарда, который растерзал ребенка. Жертвой хищника стал четырехлетний мальчик.

